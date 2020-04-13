Главы МИД Азербайджана и России обсудили коронавирус и урегулирование конфликта в Карабахе

Главы МИД Азербайджана и РФ Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров в понедельник в ходе телефонного разговора обсудили повестку двусторонних отношений.
«Министры также обменялись мнениями по мерам по борьбе с коронавирусом COVİD-19. Кроме этого, министры обсудили возможные шаги для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - сообщает МИД Азербайджана.
Касаясь ситуации вокруг пандемии, министры обсудили текущую ситуацию на границе двух стран. При этом главы МИД подчеркнули, что временное закрытие границы никак не повлияет на грузоперевозки между двумя странами, а также международные грузоперевозки.
«Мамедъяров и Лавров договорились продолжить консультации между сторонами после устранения проблем с коронавирусом», - подчеркивает МИД Азербайджана.
Х.Насирзаде
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