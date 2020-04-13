Национальный почтовый оператор Азербайджана вернулся к обычному режиму работы

ООО «Азерпочт» (национальный почтовый оператор Азербайджана) перевела свои отделения в обычный режим работы (за исключением почтовых отделений № 10, 14 и 114), сообщает пресс-служба общества.

«Основная цель - дальнейшее повышение уровня услуг, предоставляемых населению, и обеспечение эффективности в условиях специального карантинного режима», - отмечается в сообщении.

Согласно данным общества, наряду с почтовыми отделениями, расположенными в Баку и регионах, сервисные центры Shebeke будут обслуживать граждан каждый день с 09:00 до 17:00, включая воскресенье.

В условиях специального карантинного режима Азерпочт вела ограниченную деятельность, оказывала гражданам выездные услуги.

Х.Насирзаде