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Транспорт и связь 13.04.2020 18:37

Национальный почтовый оператор Азербайджана вернулся к обычному режиму работы

ООО «Азерпочт» (национальный почтовый оператор Азербайджана) перевела свои отделения в обычный режим работы (за исключением почтовых отделений № 10, 14 и 114), сообщает пресс-служба общества.

«Основная цель - дальнейшее повышение уровня услуг, предоставляемых населению, и обеспечение эффективности в условиях специального карантинного режима», - отмечается в сообщении.

Согласно данным общества, наряду с почтовыми отделениями, расположенными в Баку и регионах, сервисные центры Shebeke будут обслуживать граждан каждый день с 09:00 до 17:00, включая воскресенье.

В условиях специального карантинного режима Азерпочт вела ограниченную деятельность, оказывала гражданам выездные услуги.

Х.Насирзаде


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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПОЧТА, РАБОТА, РЕЖИМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]