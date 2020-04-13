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Дальнее зарубежье 13.04.2020 19:49

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.

Ранее в понедельник о том, что эсминец идет в Черное море, сообщил 6-й оперативный флот США.

"Он будет взаимодействовать с Черноморскими странами-партнерами в целях обеспечения безопасности на море", - говорится в сообщении флота.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Как сообщалось, в воскресенье его акваторию после трехнедельного пребывания покинули два боевых корабля Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) - канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337) и итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591).

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), наряду с эсминцами ВМС США USS Donald Cook ("Дональд Кук"), USS Carney ("Карни") и USS Ross ("Росс"), размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Эти корабли в прошлом неоднократно заходили в Черное море. В частности, феврале нынешнего года в Черное море заходил эсминец USS Ross.

Как сообщали тогда в Национальном центре управления обороной РФ, после захода эсминца USS Ross в акваторию Черного моря 23 февраля силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за его действиями.

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Тэги: США, ЭСМИНЕЦ, ЧЕРНОМОРЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]