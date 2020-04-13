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ТЭК 13.04.2020 19:51

Нефть дорожает на волатильных торгах после сделки ОПЕК+ о снижении добычи, цена Brent около $32 за баррель

Цены на нефть повышаются в ходе волатильных торгов в понедельник на следующий день после заключения сделки по снижению нефтедобычи между странами ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:33 в понедельник составила $31,99 за баррель, что на $0,51, или 1,62%, выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,48, или 2,11%, до $23,24 за баррель.

Цены на нефть остаются крайне волатильными после того, как по итогам четырех дней драматических переговоров странам ОПЕК+ удалось прийти к договоренностям о сокращении мировой нефтедобычи примерно на 13%. Начав сессию понедельника с резких скачков и укрепления на 4-5%, в определенный момент торгов нефть перешла к снижению.

В рамках сделки ОПЕК+ 23 страны обязались коллективно ограничить добычу на 9,7 млн б/с. На телеконференции в воскресенье 12 апреля участники поспешили заключить сделку до открытия рынков нефти в понедельник, так как ожидали, что цены на нефть упадут в понедельник, если соглашение не будет заключено.

В целом, сделка не впечатлила большинство участников рынка, так как объемы сокращений не перекрывают снижения спроса, при этом на рынке уже накопились огромные запасы сырья, а соглашение вступит в силу только 1 мая. Нефтетрейдеры также не готовы учитывать как "настоящее" снижение производства те баррели, которые и так ушли бы с рынка с учетом 2-кратного обвала цен на нефть за март.

Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.

Аналитики Goldman Sachs посчитали, что сделка об ограничении добычи, заключенная странами ОПЕК+, является "недостаточной и запоздалой". По их оценкам, цены на нефть в США продолжат снижаться в ближайшие недели, поскольку нефтехранилища переполнены. В ряде регионов США цены на нефть опускались ниже $10 за баррель в марте на фоне падения спроса, причем, в случае по крайней мере одного сорта нефти цена достигала отрицательных значений с учетом затрат на добычу, отмечают аналитики.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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