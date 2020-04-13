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13.04.2020 20:01

Власти Азербайджана из-за COVID-19 возьмут на себя оплату 50% расходов на обучение в вузах и сузах детей из малообеспеченных семей

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление, предусматривающее оплату со стороны государства стоимости обучения в вузах и специальных учебных заведениях детей из социально уязвимых слоев населения.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте кабмина, 50% платы за обучение для студентов вузов, средних специальных и профессиональных учебных заведений (сузов) будет оплачиваться со стороны государства.

Данные льготы получат студенты, обучающиеся по очной форме на платной основе (за исключением повторного высшего и среднего специального образования).

На получение таких льгот могут рассчитывать: дети из семей, получающих адресную социальную помощь; когда оба родителя или их законные представители являются инвалидами I и II степени; родители зарегистрированы как безработные; являются трудовыми пенсионерами или получают социальные пособия.

Цель данных мер – обеспечить защиту социально уязвимых слоев населения Азербайджана в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

На реализацию данного постановления из госбюджета Азербайджана на 2020 год будет выделено 40 млн манатов ($23,5 млн по текущему курсу).

Х.Насирзаде


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Тэги: КАБМИН, ОБУЧЕНИЕ, ОПЛАТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]