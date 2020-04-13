Власти Азербайджана из-за COVID-19 возьмут на себя оплату 50% расходов на обучение в вузах и сузах детей из малообеспеченных семей

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление, предусматривающее оплату со стороны государства стоимости обучения в вузах и специальных учебных заведениях детей из социально уязвимых слоев населения.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте кабмина, 50% платы за обучение для студентов вузов, средних специальных и профессиональных учебных заведений (сузов) будет оплачиваться со стороны государства.

Данные льготы получат студенты, обучающиеся по очной форме на платной основе (за исключением повторного высшего и среднего специального образования).

На получение таких льгот могут рассчитывать: дети из семей, получающих адресную социальную помощь; когда оба родителя или их законные представители являются инвалидами I и II степени; родители зарегистрированы как безработные; являются трудовыми пенсионерами или получают социальные пособия.

Цель данных мер – обеспечить защиту социально уязвимых слоев населения Азербайджана в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

На реализацию данного постановления из госбюджета Азербайджана на 2020 год будет выделено 40 млн манатов ($23,5 млн по текущему курсу).

Х.Насирзаде