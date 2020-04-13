Трамп обещает скорую отмену ряда ограничений, введенных из-за коронавируса

Решение по возвращению экономической активности США в нормальное русло будет принято в ближайшем будущем, заявил американский президент Дональд Трамп.
По его словам, на вторник запланировано заседание группы врачей и бизнесменов, которые выскажут мнения и оценки по возможности отмены ряда ограничений, введенных в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.
"Администрация и я тесно работаем с губернаторами, и это (эта работа) продолжится. Вскоре я приму решение вместе с губернаторами", - написал Трамп в своем твиттере.
В конце прошлой недели Трамп заявлял: "Я хочу, чтобы (страна) открылась как можно скорее. Наша страна должна быть открытой, энергичной и великой ".
В настоящее время в США складывается наиболее серьезная в мировом масштабе эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Согласно статистическим данным Worldmeter, в стране выявлено 563 тыс. случаев заражения, более 22,8 тыс. пациентов скончались. Во всех штатах страны объявлена чрезвычайная ситуация.
Власти Азербайджана из-за COVID-19 возьмут на себя оплату 50% расходов на обучение в вузах и сузах детей из малообеспеченных семей
Главы МИД Азербайджана и России обсудили коронавирус и урегулирование конфликта в Карабахе
Нефть дорожает на волатильных торгах после сделки ОПЕК+ о снижении добычи, цена Brent около $32 за баррель
Татнефть на время новой сделки ОПЕК+ перенаправит инвестиции в переработку и нефтехимию
Государства G20 могут ввести мораторий на выплаты по кредитам для беднейших стран мира - газета
Более 700 человек с коронавирусом скончались в Великобритании за сутки
В Азербайджане число зараженных коронавирусом достигло 1148, скончавшихся – 12
Путин предлагает создать единый федеральный резерв масок и лекарств для борьбы с коронавирусом
Президент Алиев распорядился выделить около 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Огузского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 71 человек, один скончался
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Азербайджанские волонтеры стали Послами Победы
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог