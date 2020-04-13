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Дальнее зарубежье 13.04.2020 20:07

Трамп обещает скорую отмену ряда ограничений, введенных из-за коронавируса

Решение по возвращению экономической активности США в нормальное русло будет принято в ближайшем будущем, заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, на вторник запланировано заседание группы врачей и бизнесменов, которые выскажут мнения и оценки по возможности отмены ряда ограничений, введенных в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

"Администрация и я тесно работаем с губернаторами, и это (эта работа) продолжится. Вскоре я приму решение вместе с губернаторами", - написал Трамп в своем твиттере.

В конце прошлой недели Трамп заявлял: "Я хочу, чтобы (страна) открылась как можно скорее. Наша страна должна быть открытой, энергичной и великой ".

В настоящее время в США складывается наиболее серьезная в мировом масштабе эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Согласно статистическим данным Worldmeter, в стране выявлено 563 тыс. случаев заражения, более 22,8 тыс. пациентов скончались. Во всех штатах страны объявлена чрезвычайная ситуация.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, ТРАМП, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]