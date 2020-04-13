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Бизнес и законодательство 13.04.2020 22:09

Amazon планирует нанять еще 75 тыс. работников

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. объявил о планах нанять еще 75 тыс. человек на фоне растущего спроса со стороны потребителей в условиях пандемии коронавируса.

"Мы по-прежнему наблюдаем увеличение спроса и собираемся продолжить наем персонала", - говорится в сообщении компании.

За последний месяц Amazon увеличила число своих сотрудников более чем на 100 тыс.

Компания теперь рассчитывает потратить более $500 млн на повышение зарплат работникам. Ранее этот показатель оценивался в $350 млн.

На прошлой неделе Amazon сообщила, что будет тестировать на коронавирус сотрудников, непосредственно работающих с клиентами, а со временем и весь остальной персонал.

Акции Amazon подскочили на 5% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании выросла на 16,1%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, AMAZON, ПЕРСОНАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]