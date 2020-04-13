Amazon планирует нанять еще 75 тыс. работников

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. объявил о планах нанять еще 75 тыс. человек на фоне растущего спроса со стороны потребителей в условиях пандемии коронавируса.
"Мы по-прежнему наблюдаем увеличение спроса и собираемся продолжить наем персонала", - говорится в сообщении компании.
За последний месяц Amazon увеличила число своих сотрудников более чем на 100 тыс.
Компания теперь рассчитывает потратить более $500 млн на повышение зарплат работникам. Ранее этот показатель оценивался в $350 млн.
На прошлой неделе Amazon сообщила, что будет тестировать на коронавирус сотрудников, непосредственно работающих с клиентами, а со временем и весь остальной персонал.
Акции Amazon подскочили на 5% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании выросла на 16,1%.
Власти Азербайджана из-за COVID-19 возьмут на себя оплату 50% расходов на обучение в вузах и сузах детей из малообеспеченных семей
Главы МИД Азербайджана и России обсудили коронавирус и урегулирование конфликта в Карабахе
В вооруженных силах США зафиксировано уже более 4,5 тыс. случаев COVID-19
Пик вспышки коронавируса может прийтись в США на эту неделю
В Великобритании пока не планируют ослаблять ограничений в связи с COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить около 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Огузского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 71 человек, один скончался
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
США одобряют стремление политических кругов Ирака изыскать выход из правительственного кризиса - Помпео
Террористы обстреляли сирийский населённый пункт в Идлибской зоне деэскалации
Сандерс официально поддержал кандидатуру Байдена в президенты США
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Азербайджанские волонтеры стали Послами Победы
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог