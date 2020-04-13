Эпидемиологическая ситуация в Нью-Йорке стабилизировалась

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо считает, что худший период в ситуации с распространением коронавируса в этом американском штате уже позади.
"Хорошая новость заключается в том, что кривая (количества новых заражений) продолжает выравниваться, кажется, мы преодолели пик, рост замедлился", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.
В то же время Куомо отметил, что "никто не знает на какое время" стабилизировалась ситуация.
По словам Куомо, общее количество летальных исходов вследствие заражения COVID-19 превысило в штате 10 тыс.
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