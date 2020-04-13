Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8592 RUR   0.0232 GBR   2.1202 TRY   0.2526

Цена на нефть

09.04   $/bbl WTI 22.76 -2.33 Brent 31.48 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 13.04.2020 22:26

Эпидемиологическая ситуация в Нью-Йорке стабилизировалась

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо считает, что худший период в ситуации с распространением коронавируса в этом американском штате уже позади.

"Хорошая новость заключается в том, что кривая (количества новых заражений) продолжает выравниваться, кажется, мы преодолели пик, рост замедлился", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

В то же время Куомо отметил, что "никто не знает на какое время" стабилизировалась ситуация.

По словам Куомо, общее количество летальных исходов вследствие заражения COVID-19 превысило в штате 10 тыс.

Эпидемиологическая ситуация в Нью-Йорке признана самой сложной в США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, НЬЮ/ЙОРК, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


В штате Нью-Йорке из-за коронавируса закрылись предприятия непервостепенного характера Мэр Нью-Йорка намерен со вторника практически полностью приостановить ночную жизнь города В штате Нью-Йорк объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса В штате Нью-Йорк зафиксированы 11 новых случаев заражением COVID-19 Гостиница в Нью-Йорке исключит из названия фамилию Трампа в связи с непопулярностью президента Присяжные обвинили в терроризме уроженца Узбекистана, совершившего наезд на людей в Нью-Йорке

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]