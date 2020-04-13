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Здравоохранение 13.04.2020 22:53

Более 500 человек с COVID-19 скончались за сутки в Италии

За последние сутки в Италии 566 пациентов с коронавирусом скончались, выявлено 1 тыс. 363 новых случаев заражения, 1 тыс. 224 заболевших вылечились, сообщила в понедельник итальянская Служба гражданской обороны.

По ее данным, общее количество выявленных в стране заражений составляет 159,5 тыс., более 20,4 тыс. пациентов скончались.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться в области Ломбардия, за которой в списке следуют Эмилия-Романья и Венето.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]