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Здравоохранение 13.04.2020 23:19

В Турции наблюдается резкое снижение темпов распространения COVID-19

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил о значительном снижении количества подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщает агентство "Анадолу".

"Благодаря увеличению количества тестов в стране наблюдается резкое снижение количества случаев заражения", - заявил глава Минздрава.

Он добавил, что "в ближайшее время число проведенных в Турции тестов на COVID-19 достигнет 500 тыс."

"В стране наблюдается рост числа вылечившихся от COVID-19", - отметил министр.

Коджа сообщил, что, согласно последним данным, "число зараженных COVID-19 в Турции достигло 61 тыс. 49, заболевание унесло жизни 1 тыс. 296 человек".

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена продолжить поставлять гуманитарную помощь странам, пострадавшим от вспышки COVID-19.

Турция уже направила медицинскую помощь в 34 страны.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ВЫЛЕЧИВШИЕСЯ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]