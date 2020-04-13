Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8592 RUR   0.0232 GBR   2.1202 TRY   0.2526

Цена на нефть

13.04   $/bbl WTI 22.41 -0.35 Brent 31.74 0.26

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 13.04.2020 23:59

В вооруженных силах США зафиксировано уже более 4,5 тыс. случаев COVID-19

В настоящее время в американских вооруженных силах выявлено 4 тыс. 528 случаев заболевания коронавирусом, сообщил в понедельник Пентагон.

В частности, COVID-19 заразились 2 тыс. 567 действующих военнослужащих (76 из них госпитализированы, 372 уже вылечились), 597 гражданских служащих, 491 подопечный и 270 сотрудников компаний-подрядчиков Пентагона. Число летальных исходов достигло 15, в том числе один моряк скончался на атомном авианосце "Теодор Рузвельт", где произошла вспышка коронавируса, поразившего уже около 600 моряков.

В ВМС США выявлено самое большое число инфицированных - 999 военнослужащих. В Армии США зафиксировано 523 случая заболевания COVID-19, в ВВС - 288, в Корпусе морской пехоты - 203, в Национальной гвардии - 513. Выявлен также еще 41 зараженный военнослужащий, принадлежность к видам войск которого пока не определена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПЕНТАГОН, КОРОНАВИРУС


Похожие новости


Пентагон запросил у Конгресса дополнительные $20 млрд для противостояния КНР и РФ в Индо-Тихоокеанском регионе Пентагон подтвердил, что не намерен выводить свои войска из Ирака Шеф Пентагона подтвердил готовность к нанесению ударов по культурным объектам Ирана в случае вооруженного конфликта Глава Пентагона ожидает дальнейших иранских провокаций против США в Ираке Трамп видит вызовы для США со стороны России и Китая - министр обороны Шеф Пентагона подтвердил намерения США контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]