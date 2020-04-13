В вооруженных силах США зафиксировано уже более 4,5 тыс. случаев COVID-19

В настоящее время в американских вооруженных силах выявлено 4 тыс. 528 случаев заболевания коронавирусом, сообщил в понедельник Пентагон.
В частности, COVID-19 заразились 2 тыс. 567 действующих военнослужащих (76 из них госпитализированы, 372 уже вылечились), 597 гражданских служащих, 491 подопечный и 270 сотрудников компаний-подрядчиков Пентагона. Число летальных исходов достигло 15, в том числе один моряк скончался на атомном авианосце "Теодор Рузвельт", где произошла вспышка коронавируса, поразившего уже около 600 моряков.
В ВМС США выявлено самое большое число инфицированных - 999 военнослужащих. В Армии США зафиксировано 523 случая заболевания COVID-19, в ВВС - 288, в Корпусе морской пехоты - 203, в Национальной гвардии - 513. Выявлен также еще 41 зараженный военнослужащий, принадлежность к видам войск которого пока не определена.
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