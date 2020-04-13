Новак: снижение нефтедобычи в мире в мае-июне странами ОПЕК++ может составить 15-20 млн б/с

Общее сокращение производства нефти в мире в мае-июне странами ОПЕК+, а также некоторыми другими производителями, может составить от 15 до 20 млн баррелей в сутки, сообщил в эфире программы "Вести" министр энергетики РФ Александр Новак.

"США, Канада, Норвегия и другие страны-производители нефти (исходя - ИФ) из тех заявлений, которые сделали министры энергетики других стран, их общее сокращение с мая по июнь может составить от 15 до 20 млн баррелей в сутки", - сказал он.

Накануне страны ОПЕК+ согласовали снижение добычи нефти в мае-июне на 9,7 млн б/с, при этом по сравнению с апрелем в мае добыча снизится на 12,5 млн б/с, поскольку в рамках сделки отсчет идет от уровня октября 2018 года.

"Это правильно, это действительно важно, чтобы все страны сегодня проявили солидарную активность, солидарную позицию для того, чтобы влиять, чтобы реализовать меры, направленные на стабилизацию ситуации на нефтяных рынках", - добавил Новак.