Пик вспышки коронавируса может прийтись в США на эту неделю

Директор Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что США могут достичь пика распространения коронавируса уже в течение этой недели.
"Мы приближаемся к пику прямо сейчас", - отметил Роберт Редфилд в эфире американского телеканала NBC News.
"Вы поймете, когда страна достигнет пика: тогда на следующий день (подтвержденных случаев заражения - ИФ) будет меньше, чем днем ранее", - добавил эксперт.
Он подчеркнул, что в США удалось "стабилизировать" скорость распространения инфекции.
Роберт Редфилд считает, что ключевыми факторами в борьбе с пандемией являются контроль за теми, кто мог заразиться, а также тестирование.
По состоянию на 13 апреля США продолжают занимать первое место и по диагностированным случаям заражений, и по количеству летальных исходов. В стране выявлено 560,4 тыс. пациентов с COVID-19, 22 тыс. из них скончались.
Самой сложной в США признана эпидемиологическая ситуация в Нью-Йорке. По словам губернатора штата Эндрю Куомо, общее количество летальных исходов вследствие заражения COVID-19 превысило в штате 10 тыс.
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