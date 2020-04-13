Пик вспышки коронавируса может прийтись в США на эту неделю

Директор Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что США могут достичь пика распространения коронавируса уже в течение этой недели.

"Мы приближаемся к пику прямо сейчас", - отметил Роберт Редфилд в эфире американского телеканала NBC News.

"Вы поймете, когда страна достигнет пика: тогда на следующий день (подтвержденных случаев заражения - ИФ) будет меньше, чем днем ранее", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что в США удалось "стабилизировать" скорость распространения инфекции.

Роберт Редфилд считает, что ключевыми факторами в борьбе с пандемией являются контроль за теми, кто мог заразиться, а также тестирование.

По состоянию на 13 апреля США продолжают занимать первое место и по диагностированным случаям заражений, и по количеству летальных исходов. В стране выявлено 560,4 тыс. пациентов с COVID-19, 22 тыс. из них скончались.

Самой сложной в США признана эпидемиологическая ситуация в Нью-Йорке. По словам губернатора штата Эндрю Куомо, общее количество летальных исходов вследствие заражения COVID-19 превысило в штате 10 тыс.