Макрон объявил о продлении до 11 мая режима самоизоляции во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник заявил, что режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 будет продлен до 11 мая.

"Режим самоизоляции должен продолжать действовать до понедельника, 11 мая", - сказал Макрон в ходе телеобращения.

Он отметил, что такие меры позволяют "действовать эффективно".

"Это необходимое условие для того, чтобы замедлить распространение вируса, найти необходимые места в реанимации и позволить нашему медперсоналу набраться сил", - добавил президент Франции.

После 11 мая, по его словам, власти начнут поэтапно возвращать страну к нормальной жизни. В частности, один из приоритетов - возобновление работы учебных заведений.