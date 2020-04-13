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Здравоохранение 13.04.2020 22:30

Макрон объявил о продлении до 11 мая режима самоизоляции во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник заявил, что режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 будет продлен до 11 мая.

"Режим самоизоляции должен продолжать действовать до понедельника, 11 мая", - сказал Макрон в ходе телеобращения.

Он отметил, что такие меры позволяют "действовать эффективно".

"Это необходимое условие для того, чтобы замедлить распространение вируса, найти необходимые места в реанимации и позволить нашему медперсоналу набраться сил", - добавил президент Франции.

После 11 мая, по его словам, власти начнут поэтапно возвращать страну к нормальной жизни. В частности, один из приоритетов - возобновление работы учебных заведений.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МЕРЫ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]