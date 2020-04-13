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Здравоохранение 13.04.2020 23:12

В Грузии число инфицированных коронавирусом увеличилось до 272 человек

Шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 выявлены в Грузии в понедельник вечером.

"Число подтвержденных случаев достигло 272", - сообщается на правительственном сайте по мониторингу заболевания.

Утром сообщалось о 266 заболевших.

Согласно размещенным на сайте данным, еще три инфицированных доставлены в Грузию из-за рубежа.

Из общего числа подтвержденных случаев, по последним данным, в Грузии выздоровело 68 человек и трое скончались.

Ранее сообщалось, что семь грузинских граждан скончались за рубежом, в том числе в Испании, США и Франции. Некоторые из погибших от коронавируса граждан Грузии находились в этих странах на лечении из-за онкологических заболеваний.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]