В Грузии число инфицированных коронавирусом увеличилось до 272 человек

Шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 выявлены в Грузии в понедельник вечером.
"Число подтвержденных случаев достигло 272", - сообщается на правительственном сайте по мониторингу заболевания.
Утром сообщалось о 266 заболевших.
Согласно размещенным на сайте данным, еще три инфицированных доставлены в Грузию из-за рубежа.
Из общего числа подтвержденных случаев, по последним данным, в Грузии выздоровело 68 человек и трое скончались.
Ранее сообщалось, что семь грузинских граждан скончались за рубежом, в том числе в Испании, США и Франции. Некоторые из погибших от коронавируса граждан Грузии находились в этих странах на лечении из-за онкологических заболеваний.
Власти Азербайджана из-за COVID-19 возьмут на себя оплату 50% расходов на обучение в вузах и сузах детей из малообеспеченных семей
Главы МИД Азербайджана и России обсудили коронавирус и урегулирование конфликта в Карабахе
Shell выходит из незавершенной сделки с "Газпром нефтью" по новому СП Меретояханефтегаз
Amazon планирует нанять еще 75 тыс. работников
Новак: снижение нефтедобычи в мире в мае-июне странами ОПЕК++ может составить 15-20 млн б/с
Президент Алиев распорядился выделить около 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Огузского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 71 человек, один скончался
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
США одобряют стремление политических кругов Ирака изыскать выход из правительственного кризиса - Помпео
Террористы обстреляли сирийский населённый пункт в Идлибской зоне деэскалации
Сандерс официально поддержал кандидатуру Байдена в президенты США
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Азербайджанские волонтеры стали Послами Победы
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог