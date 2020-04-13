В Грузии число инфицированных коронавирусом увеличилось до 272 человек

Шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 выявлены в Грузии в понедельник вечером.

"Число подтвержденных случаев достигло 272", - сообщается на правительственном сайте по мониторингу заболевания.

Утром сообщалось о 266 заболевших.

Согласно размещенным на сайте данным, еще три инфицированных доставлены в Грузию из-за рубежа.

Из общего числа подтвержденных случаев, по последним данным, в Грузии выздоровело 68 человек и трое скончались.

Ранее сообщалось, что семь грузинских граждан скончались за рубежом, в том числе в Испании, США и Франции. Некоторые из погибших от коронавируса граждан Грузии находились в этих странах на лечении из-за онкологических заболеваний.