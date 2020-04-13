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Дальнее зарубежье 13.04.2020 23:01

Сандерс официально поддержал кандидатуру Байдена в президенты США

Экс-кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс в понедельник поддержал кандидатуру Джо Байдена во время виртуального мероприятия в рамках кампании бывшего вице-президента, сообщило в понедельник издание The Hill.

"Я прошу всех американцев объединиться в этой кампании, чтобы поддержать вашу (Байдена - ИФ) кандидатуру, которую я поддерживаю, чтобы обеспечить нашу победу", - заявил Санерс.

Сандерс приостановил свою президентскую кампанию на прошлой неделе.

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Тэги: США, САНДЕРС, БАЙДЕН, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]