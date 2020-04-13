Террористы обстреляли сирийский населённый пункт в Идлибской зоне деэскалации

Обстрел населённого пункта зафиксирован в сирийской провинции Идлиб, сообщил в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Мизназ в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Хайят-Тахрир-аш-Шам" (запрещена в РФ)", - сообщил Журавлёв на брифинге.

В соответствии с российско-турецкими договоренностями с 00:01 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации введён режим прекращения огня.

"Продолжает функционирование специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной", - сообщил Журавлёв.