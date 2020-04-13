США одобряют стремление политических кругов Ирака изыскать выход из правительственного кризиса - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что США приветствуют согласие иракских шиитских, суннитских и курдских политических кругов сформировать новое правительство, передает межарабский канал "Аль-Арабийя".
"Мы приветствуем то, что шиитские, суннитские и курдские политические лидеры, похоже, пришли к консенсусу по формированию правительства, и надеемся, что новое правительство поставит интересы Ирака на первое место и удовлетворит потребности иракского народа", - сказал Помпео в своем заявлении.
На прошлой неделе президент Ирака Бархам Салех выдвинул главу иракской разведки Мустафу аль-Каземи кандидатом на пост премьер-министра. Это третий кандидат за год.
"Аль-Арабийя" напоминает, что попытки сформировать новое правительство в Ираке не увенчались успехом с тех пор, как в декабре прошлого года премьер-министр Адель Абдул Махди подал в отставку после масштабных и длительных антиправительственных демонстраций.
Власти Азербайджана из-за COVID-19 возьмут на себя оплату 50% расходов на обучение в вузах и сузах детей из малообеспеченных семей
Главы МИД Азербайджана и России обсудили коронавирус и урегулирование конфликта в Карабахе
Shell выходит из незавершенной сделки с "Газпром нефтью" по новому СП Меретояханефтегаз
Amazon планирует нанять еще 75 тыс. работников
Новак: снижение нефтедобычи в мире в мае-июне странами ОПЕК++ может составить 15-20 млн б/с
В вооруженных силах США зафиксировано уже более 4,5 тыс. случаев COVID-19
Пик вспышки коронавируса может прийтись в США на эту неделю
В Великобритании пока не планируют ослаблять ограничений в связи с COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить около 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Огузского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 71 человек, один скончался
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Азербайджанские волонтеры стали Послами Победы
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог