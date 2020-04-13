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Дальнее зарубежье 13.04.2020 23:42

США одобряют стремление политических кругов Ирака изыскать выход из правительственного кризиса - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что США приветствуют согласие иракских шиитских, суннитских и курдских политических кругов сформировать новое правительство, передает межарабский канал "Аль-Арабийя".

"Мы приветствуем то, что шиитские, суннитские и курдские политические лидеры, похоже, пришли к консенсусу по формированию правительства, и надеемся, что новое правительство поставит интересы Ирака на первое место и удовлетворит потребности иракского народа", - сказал Помпео в своем заявлении.

На прошлой неделе президент Ирака Бархам Салех выдвинул главу иракской разведки Мустафу аль-Каземи кандидатом на пост премьер-министра. Это третий кандидат за год.

"Аль-Арабийя" напоминает, что попытки сформировать новое правительство в Ираке не увенчались успехом с тех пор, как в декабре прошлого года премьер-министр Адель Абдул Махди подал в отставку после масштабных и длительных антиправительственных демонстраций.

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Тэги: США, ИРАК, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]