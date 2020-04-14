Трамп: соглашение с ОПЕК+ по нефти сохранит миллионы рабочих мест в нефтегазовой отрасли США

Соглашение о снижении объемов добычи нефти позволит спасти миллионы рабочих мест в США, сообщил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.
"Страны мира (в рамках соглашения) сократят добычу нефти примерно на 20 млн баррелей в сутки, это позволит сохранить рабочие места в Техасе, Оклахоме, Северной Дакоте, в других крупных энергетических штатах... Это поддержит почти 11 млн рабочих в нефтегазовой сфере", - сказал Трамп.
"Это основательное соглашение, и я хотел бы поблагодарить Саудовскую Аравию, российского президента Путина, президента Мексики Лопеса Обрадора, который проявил большую гибкость и невероятную смекалку", - отметил Трамп, подчеркнув, что речь идет об "историческом соглашении".
Ранее Трамп заявлял, что страны ОПЕК+ согласовали сделку, предусматривающую сокращение добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки.
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