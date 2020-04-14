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Дальнее зарубежье 14.04.2020 09:02

Суммарное число инфицированных COVID-19 в мире превысило 2 млн

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире с декабря прошлого года превысило в ночь на вторник 2 млн человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего по состоянию на 03:30 в мире число заразившихся достигло 2 млн 19 тыс. 320 человек, жертвами коронавируса стали 119 тыс. 483 человека.

Университет осуществляет мониторинг ситуации с распространением инфекции в мире, основываясь на официальных данных соответствующих стран.

По числу подтвержденных случаев заражения и скончавшихся от вызываемой коронавирусом болезни продолжают лидировать США, где зафиксировано 682 тыс. 619 инфицированных и 23 тыс. 529 умерших.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ИНФИЦИРОВАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]