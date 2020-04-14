Суммарное число инфицированных COVID-19 в мире превысило 2 млн

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире с декабря прошлого года превысило в ночь на вторник 2 млн человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Всего по состоянию на 03:30 в мире число заразившихся достигло 2 млн 19 тыс. 320 человек, жертвами коронавируса стали 119 тыс. 483 человека.
Университет осуществляет мониторинг ситуации с распространением инфекции в мире, основываясь на официальных данных соответствующих стран.
По числу подтвержденных случаев заражения и скончавшихся от вызываемой коронавирусом болезни продолжают лидировать США, где зафиксировано 682 тыс. 619 инфицированных и 23 тыс. 529 умерших.
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