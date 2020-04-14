Снижение китайского экспорта и импорта в марте существенно замедлилось

Объемы китайского экспорта и импорта сократились в марте, однако темпы снижения замедлились.

Экономическая активность в КНР постепенно восстанавливается после снятия ограничений, введенных ранее властями страны с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Экспорт в долларовом выражении уменьшился в марте на 6,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение на 14%.

Объем импорта снизился на 0,9%. Аналитики ожидали падения на 9,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В январе-феврале объем китайского экспорта рухнул на 17,2%, импорта - на 4%.

Профицит баланса внешней торговли КНР в марте составил $19,9 млрд (прогноз - $18,55 млрд). В январе-феврале был отмечен дефицит внешнеторгового баланса в размере $7,09 млрд.