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Макроэкономика 14.04.2020 09:11

Снижение китайского экспорта и импорта в марте существенно замедлилось

Объемы китайского экспорта и импорта сократились в марте, однако темпы снижения замедлились.

Экономическая активность в КНР постепенно восстанавливается после снятия ограничений, введенных ранее властями страны с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Экспорт в долларовом выражении уменьшился в марте на 6,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение на 14%.

Объем импорта снизился на 0,9%. Аналитики ожидали падения на 9,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В январе-феврале объем китайского экспорта рухнул на 17,2%, импорта - на 4%.

Профицит баланса внешней торговли КНР в марте составил $19,9 млрд (прогноз - $18,55 млрд). В январе-феврале был отмечен дефицит внешнеторгового баланса в размере $7,09 млрд.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ВНЕШТОРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]