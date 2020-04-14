Лидер ХДС считает, что выборы нового главы партии состоятся не раньше декабря

Лидер ХДС ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что выборы нового председателя партии состоятся не раньше декабря в связи с пандемией коронавируса, сообщают во вторник немецкие СМИ.
На декабрь запланирован очередной съезд партии.
"У меня впечатление, что чем позже после летних каникул мы будем думать о возможном внеочередном съезде, тем меньше смысла имеет его проводить, потому что тогда останется всего несколько недель до очередного съезда", - сказала Крамп-Карренбауэр агентству dpa.
На съезде 1001 делегат партии должен будет определить преемника Крамп-Карренбауэр, которая ранее заявила о намерении оставить эту должность.
В числе кандидатов на пост - премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, экс-председатель парламентской фракции ХДС Фридрих Мерц и представитель фракции ХДС по международным делам Норберт Рёттген.
В свете пандемии по-прежнему не ясно, состоится ли декабрьский съезд, но, по словам Крамп-Карренбауэр, подготовка к нему идет.
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