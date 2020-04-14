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Дальнее зарубежье 14.04.2020 13:03

Лидер ХДС считает, что выборы нового главы партии состоятся не раньше декабря

Лидер ХДС ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что выборы нового председателя партии состоятся не раньше декабря в связи с пандемией коронавируса, сообщают во вторник немецкие СМИ.

На декабрь запланирован очередной съезд партии.

"У меня впечатление, что чем позже после летних каникул мы будем думать о возможном внеочередном съезде, тем меньше смысла имеет его проводить, потому что тогда останется всего несколько недель до очередного съезда", - сказала Крамп-Карренбауэр агентству dpa.

На съезде 1001 делегат партии должен будет определить преемника Крамп-Карренбауэр, которая ранее заявила о намерении оставить эту должность.

В числе кандидатов на пост - премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, экс-председатель парламентской фракции ХДС Фридрих Мерц и представитель фракции ХДС по международным делам Норберт Рёттген.

В свете пандемии по-прежнему не ясно, состоится ли декабрьский съезд, но, по словам Крамп-Карренбауэр, подготовка к нему идет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПАРТИЯ, ВЫБОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]