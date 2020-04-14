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Дальнее зарубежье 14.04.2020 13:16

Нетаньяху и Ганц возобновили переговоры о создании правительства Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и председатель партии "Кахоль Лаван", спикер Кнессета Бени Ганц возобновили во вторник переговоры о формировании коалиционного правительства, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявления партий.

По данным издания, переговоры ведутся в присутствии команд обоих политиков.

В ночь на вторник Нетаньяху и Ганц встречались в резиденции премьера, по итогам встречи стороны сообщили о "большом прогрессе".

Ранее сообщалось, что президент Израиля Реувен Ривлин продлил на 48 часов мандат спикера кнессета Ганца на формирование национального правительства чрезвычайного положения.

В Израиле уже почти год длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в Кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство, договорившись между собой.

В итоге в стране состоялись третьи выборы. В Израиле право сформировать правительство дает президент на основе консультаций с прошедшими в парламент партиями. В этот раз он выбрал Ганца, так как ему отдало предпочтение больше депутатов Кнессета, чем Нетаньяху.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]