Нетаньяху и Ганц возобновили переговоры о создании правительства Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и председатель партии "Кахоль Лаван", спикер Кнессета Бени Ганц возобновили во вторник переговоры о формировании коалиционного правительства, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявления партий.
По данным издания, переговоры ведутся в присутствии команд обоих политиков.
В ночь на вторник Нетаньяху и Ганц встречались в резиденции премьера, по итогам встречи стороны сообщили о "большом прогрессе".
Ранее сообщалось, что президент Израиля Реувен Ривлин продлил на 48 часов мандат спикера кнессета Ганца на формирование национального правительства чрезвычайного положения.
В Израиле уже почти год длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в Кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство, договорившись между собой.
В итоге в стране состоялись третьи выборы. В Израиле право сформировать правительство дает президент на основе консультаций с прошедшими в парламент партиями. В этот раз он выбрал Ганца, так как ему отдало предпочтение больше депутатов Кнессета, чем Нетаньяху.
В Литве выявлено восемь новых случаев коронавируса за сутки, общее число - 1070
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Власти Азербайджана из-за COVID-19 возьмут на себя оплату 50% расходов на обучение в вузах и сузах детей из малообеспеченных семей
Nexia EA проведет аудит BNA за 2019г
ТШО снизит темпы деятельности из-за угрозы коронавируса
Cameco приостанавливает добычу урана на руднике Cigar Lake на неопределенное время из-за коронавируса
"Тур де Франс" будет отложен из-за коронавируса
Azeristiliktachizat в 2019г смог собрать с населения лишь около 55% стоимости оказанных услуг
Инвестиции в сферу туризма и общепита Азербайджана за 2015-2019гг составили около 1 млрд манатов
Президент Алиев распорядился выделить около 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Огузского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 71 человек, один скончался
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Азербайджанские волонтеры стали Послами Победы
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог