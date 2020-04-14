Нетаньяху и Ганц возобновили переговоры о создании правительства Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и председатель партии "Кахоль Лаван", спикер Кнессета Бени Ганц возобновили во вторник переговоры о формировании коалиционного правительства, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявления партий.

По данным издания, переговоры ведутся в присутствии команд обоих политиков.

В ночь на вторник Нетаньяху и Ганц встречались в резиденции премьера, по итогам встречи стороны сообщили о "большом прогрессе".

Ранее сообщалось, что президент Израиля Реувен Ривлин продлил на 48 часов мандат спикера кнессета Ганца на формирование национального правительства чрезвычайного положения.

В Израиле уже почти год длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в Кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство, договорившись между собой.

В итоге в стране состоялись третьи выборы. В Израиле право сформировать правительство дает президент на основе консультаций с прошедшими в парламент партиями. В этот раз он выбрал Ганца, так как ему отдало предпочтение больше депутатов Кнессета, чем Нетаньяху.