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Дальнее зарубежье 14.04.2020 13:31

В Белоруссии умерли 33 человека с коронавирусом, общее число зараженных достигло 3281 - Минздрав

В Белоруссии по состоянию на 14 апреля умерли 33 человека с коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 за все время выросло до 3281, свидетельствуют данные министерства здравоохранения.

"Зарегистрировано 3281 (на 13 апреля - 2919) человек с наличием коронавирусной инфекции", - проинформировали в Минздраве.

"Умерло 33 (на 13 апреля - 29) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - добавили там.

В министерстве отметили, что госпитализированы 2444 человека с коронавирусом, 57 (на 13 апреля - 55) пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

"У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме, и они лечатся амбулаторно", - добавили в ведомстве

По состоянию на вторник, в Белоруссии проведено почти 72 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]