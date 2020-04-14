В Белоруссии умерли 33 человека с коронавирусом, общее число зараженных достигло 3281 - Минздрав

В Белоруссии по состоянию на 14 апреля умерли 33 человека с коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 за все время выросло до 3281, свидетельствуют данные министерства здравоохранения.

"Зарегистрировано 3281 (на 13 апреля - 2919) человек с наличием коронавирусной инфекции", - проинформировали в Минздраве.

"Умерло 33 (на 13 апреля - 29) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - добавили там.

В министерстве отметили, что госпитализированы 2444 человека с коронавирусом, 57 (на 13 апреля - 55) пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

"У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме, и они лечатся амбулаторно", - добавили в ведомстве

По состоянию на вторник, в Белоруссии проведено почти 72 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий.