Kapital Bank увеличил в I квартале активы на 6,5%, чистую прибыль – на 57,3%

Азербайджанский «Kapital Bank» увеличил в первом квартале 2020 года активы на 6,5% - до 4 млрд 412,658 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 31 марта 2020 года равен 2 млрд 42,072 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2019г на 12,1% - ИФ). При этом в первом квартале банк увеличил портфель по потребительскому кредитованию на 1,1% - до 1 млрд 349,199 млн манатов, по бизнес-кредитам на 46,6% - до 635,981 млн манатов.
Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 3 млрд 912,41 млн манатов (рост на 5,2%).
Депозитный портфель банка на начало апреля 2020 года равен 3 млрд 308,278 млн манатов (рост на 2,2%), в том числе вклады физических лиц – 979,176 млн манатов (спад на 0,6%).
Капитал банка на 31 марта 2020 года равен 500,248 млн манатов (рост на 17,7%), уставный капитал – 225,85 млн манатов (не изменился).
В отчетном периоде чистая прибыль банка составила 74,893 млн манатов (рост на 57,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – ИФ).
Kapital Bank является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,87%) и физические лица (0,13%).
А.Мамедов
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