Китай в условиях пандемии наращивал импорт нефти в марте

Китай в марте 2020 года увеличил импорт нефти на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого годом для заполнения нефтехранилищ в условиях низких цен из-за пандемии, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на данные таможенной службы страны.
Рост импорта сопровождался общим снижением потребления нефти в КНР и её переработки.
Китай импортировал в прошлом месяце в абсолютном выражении 41,1 млн тонн нефти или 9,68 млн баррелей в сутки.
Это несколько ниже средних показателей первых двух месяцев текущего года, которые составили 10,47 млн б/с.
В целом в первом квартале 2020 года импорт нефтяного сырья вырос на 5% в годовом исчислении до 127,19 млн тонн или 10,2 млн б/с.
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