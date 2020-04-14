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ТЭК 14.04.2020 12:55

Китай в условиях пандемии наращивал импорт нефти в марте

Китай в марте 2020 года увеличил импорт нефти на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого годом для заполнения нефтехранилищ в условиях низких цен из-за пандемии, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на данные таможенной службы страны.

Рост импорта сопровождался общим снижением потребления нефти в КНР и её переработки.

Китай импортировал в прошлом месяце в абсолютном выражении 41,1 млн тонн нефти или 9,68 млн баррелей в сутки.

Это несколько ниже средних показателей первых двух месяцев текущего года, которые составили 10,47 млн б/с.

В целом в первом квартале 2020 года импорт нефтяного сырья вырос на 5% в годовом исчислении до 127,19 млн тонн или 10,2 млн б/с.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, НЕФТЬ, ИМПОРТ, МАРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]