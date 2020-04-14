Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8602 RUR   0.0233 GBR   2.1357 TRY   0.2511

Цена на нефть

13.04   $/bbl WTI 22.41 -0.35 Brent 31.74 0.26

Погода в Баку

  ночь день

Социум 14.04.2020 12:54

Azeristiliktachizat в 2019г смог собрать с населения лишь около 55% стоимости оказанных услуг

ЗАО «Azeristiliktachizat» в 2019 году направил на производственные расходы 67 млн 111,8 тыс. манатов ($39,5 млн по текущему курсу –ИФ), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Из общей суммы производственных расходов общества в 2019 году 83,8% было направлено на развитие теплового хозяйства в Баку, 16,2% - в регионах страны», - отметили в правительстве.

По данным правительства, в 2019 году сбор оплаты за отопление с абонентов составил 12 млн 618,4 тыс. манатов или 74,2% от общего объема оказанных услуг. При этом, уровень сбора оплаты за услуги отопления и горячей воды с бюджетных организаций в отчетный год составил 90,2%, прочих организаций и предприятий – 79,9%, с населения – 54,7%.

В 2019 году «Azeristiliktachizat» ввел в эксплуатацию 558 котельных, тем самым обеспечив теплоснабжение 3870 жилых домов, 288 школ, 157 детсадов, 163 объекта здравоохранения и 1880 социальных объектов.

ОАО "Azeristiliktechizat" создано в 2004 году и является государственным монополистом в сфере теплоснабжения.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОТОПЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, РАСХОДЫ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]