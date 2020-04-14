Azeristiliktachizat в 2019г смог собрать с населения лишь около 55% стоимости оказанных услуг

ЗАО «Azeristiliktachizat» в 2019 году направил на производственные расходы 67 млн 111,8 тыс. манатов ($39,5 млн по текущему курсу –ИФ), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Из общей суммы производственных расходов общества в 2019 году 83,8% было направлено на развитие теплового хозяйства в Баку, 16,2% - в регионах страны», - отметили в правительстве.

По данным правительства, в 2019 году сбор оплаты за отопление с абонентов составил 12 млн 618,4 тыс. манатов или 74,2% от общего объема оказанных услуг. При этом, уровень сбора оплаты за услуги отопления и горячей воды с бюджетных организаций в отчетный год составил 90,2%, прочих организаций и предприятий – 79,9%, с населения – 54,7%.

В 2019 году «Azeristiliktachizat» ввел в эксплуатацию 558 котельных, тем самым обеспечив теплоснабжение 3870 жилых домов, 288 школ, 157 детсадов, 163 объекта здравоохранения и 1880 социальных объектов.

ОАО "Azeristiliktechizat" создано в 2004 году и является государственным монополистом в сфере теплоснабжения.

Н.Аббасова