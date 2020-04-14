В Латвии за сутки выявлено всего два случая Covid-19, в общей сложности инфицированы 657

В Латвии второй день подряд фиксируется минимальный прирост заражений коронавирусом, за прошедшие сутки было выявлено всего два новых случая, общее число инфицированных составляет 657, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний республики.
Пробы на Covid-19 за минувшие сутки сдали 242 человека, в целом с начала распространения вируса в Латвии - 29 тыс. 018 человек. В больницах находятся 46 пациентов с Covid-19, у 43 из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.
Министр здравоохранения республики Илзе Винькеле в твиттере объяснила сократившееся количество тестов тем, что активность на выходных была чрезвычайно низкой - "на тесты не записывались из специальных групп, не было пациентов, направленных семейными врачами".
"Сегодня мы решили, что включим в число тестируемых торговых работников с направлением от работодателя", - сообщила она.
В Латвии скончались пять человек с Covid-19. Центр профилактики и контроля заболеваний ждет заключения патологоанатома о причинах смерти еще двух человек, которые умерли не в больнице.
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