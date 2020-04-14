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СНГ 14.04.2020 12:59

В Латвии за сутки выявлено всего два случая Covid-19, в общей сложности инфицированы 657

В Латвии второй день подряд фиксируется минимальный прирост заражений коронавирусом, за прошедшие сутки было выявлено всего два новых случая, общее число инфицированных составляет 657, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний республики.

Пробы на Covid-19 за минувшие сутки сдали 242 человека, в целом с начала распространения вируса в Латвии - 29 тыс. 018 человек. В больницах находятся 46 пациентов с Covid-19, у 43 из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения республики Илзе Винькеле в твиттере объяснила сократившееся количество тестов тем, что активность на выходных была чрезвычайно низкой - "на тесты не записывались из специальных групп, не было пациентов, направленных семейными врачами".

"Сегодня мы решили, что включим в число тестируемых торговых работников с направлением от работодателя", - сообщила она.

В Латвии скончались пять человек с Covid-19. Центр профилактики и контроля заболеваний ждет заключения патологоанатома о причинах смерти еще двух человек, которые умерли не в больнице.

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Тэги: ЛАТВИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]