"Тур де Франс" будет отложен из-за коронавируса

Велогонка "Тур де Франс" не состоится из-за пандемии коронавируса, сообщает BBC.
"Тур де Франс", похоже, будет отложена после продления правительством Франции запрета на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил накануне, что ограничения на публичные мероприятия будут действовать до середины июля.
Самая известная велогонка в мире должна состояться с 27 июня по 19 июля. Ранее были отменены многодневная велогонка "Джиро д`Италия", а также однодневные соревнования "Милан - Сан-Ремо", "Тур Фландрии" и "Париж - Рубе". Чемпионат мира по шоссейным гонкам по-прежнему планируется провести в конце сентября в Швейцарии.
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