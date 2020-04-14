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Спорт 14.04.2020 13:01

"Тур де Франс" будет отложен из-за коронавируса

Велогонка "Тур де Франс" не состоится из-за пандемии коронавируса, сообщает BBC.

"Тур де Франс", похоже, будет отложена после продления правительством Франции запрета на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил накануне, что ограничения на публичные мероприятия будут действовать до середины июля.

Самая известная велогонка в мире должна состояться с 27 июня по 19 июля. Ранее были отменены многодневная велогонка "Джиро д`Италия", а также однодневные соревнования "Милан - Сан-Ремо", "Тур Фландрии" и "Париж - Рубе". Чемпионат мира по шоссейным гонкам по-прежнему планируется провести в конце сентября в Швейцарии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]