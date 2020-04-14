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Дальнее зарубежье 14.04.2020 13:05

После серии торнадо в США погибли 32 человека

По меньшей мере 32 человека погибли при серии торнадо, ударивших по американскому восточному побережью и югу страны, сообщает во вторник телеканал CNN.

Метеорологические службы сообщают, что за понедельник на территориях от Техаса до Южной Каролины произошло не менее 40 торнадо. Сильный ветер сносил крыши домов, ломал деревья и обрывал провода. О погибших сообщили шесть штатов, среди них - Южная Каролина, Миссисипи и Джорджия.

США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса - 587 тыс. Людей, которые из-за торнадо были вынуждены переселиться во временные укрытия, просят быть осторожными: соблюдать дистанцию и носить маску или повязку на лице.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТОРНАДО, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]