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СНГ 14.04.2020 16:28

Странам ЕАЭС необходимо укрепить взаимодействие по повышению продбезопасности- Токаев

Странам Евразийского экономического союза следует обратить внимание на укрепление механизма взаимодействия по продовольственному самообеспечению, заявил во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Мы могли бы продумать механизмы укрепления взаимодействия по повышению продовольственной самообеспеченности, максимальному производству собственной готовой продукции, выходу на внешние рынки, обмену опытом в агронауке", - сказал Токаев в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая проходит во вторник в формате видеоконференции.

Слова главы государства цитирует пресс-служба в официальном аккаунте в Twitter.

Он добавил, что по итогам заседания Высший Евразийский экономический совет выступит с совместным заявлением.

"Указанные меры станут важным инструментом в борьбе с распространением вируса и стабилизации экономик наших стран", - сказал казахстанский лидер.

"Эта встреча - хороший повод для обмена мнениями о взаимодействии наших стран в экстренной ситуации. Мы уже приняли ряд совместных мер", - добавил Токаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, ЕАЭС, ПРОДБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]