Странам ЕАЭС необходимо укрепить взаимодействие по повышению продбезопасности- Токаев

Странам Евразийского экономического союза следует обратить внимание на укрепление механизма взаимодействия по продовольственному самообеспечению, заявил во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Мы могли бы продумать механизмы укрепления взаимодействия по повышению продовольственной самообеспеченности, максимальному производству собственной готовой продукции, выходу на внешние рынки, обмену опытом в агронауке", - сказал Токаев в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая проходит во вторник в формате видеоконференции.

Слова главы государства цитирует пресс-служба в официальном аккаунте в Twitter.

Он добавил, что по итогам заседания Высший Евразийский экономический совет выступит с совместным заявлением.

"Указанные меры станут важным инструментом в борьбе с распространением вируса и стабилизации экономик наших стран", - сказал казахстанский лидер.

"Эта встреча - хороший повод для обмена мнениями о взаимодействии наших стран в экстренной ситуации. Мы уже приняли ряд совместных мер", - добавил Токаев.