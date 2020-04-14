Странам ЕАЭС необходимо укрепить взаимодействие по повышению продбезопасности- Токаев

Странам Евразийского экономического союза следует обратить внимание на укрепление механизма взаимодействия по продовольственному самообеспечению, заявил во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Мы могли бы продумать механизмы укрепления взаимодействия по повышению продовольственной самообеспеченности, максимальному производству собственной готовой продукции, выходу на внешние рынки, обмену опытом в агронауке", - сказал Токаев в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая проходит во вторник в формате видеоконференции.
Слова главы государства цитирует пресс-служба в официальном аккаунте в Twitter.
Он добавил, что по итогам заседания Высший Евразийский экономический совет выступит с совместным заявлением.
"Указанные меры станут важным инструментом в борьбе с распространением вируса и стабилизации экономик наших стран", - сказал казахстанский лидер.
"Эта встреча - хороший повод для обмена мнениями о взаимодействии наших стран в экстренной ситуации. Мы уже приняли ряд совместных мер", - добавил Токаев.
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