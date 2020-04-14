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Дальнее зарубежье 14.04.2020 13:24

Казахстан призывает пересмотреть подходы к взаимной торговле в ЕАЭС - президент

Странам ЕАЭС следует пересмотреть подходы к взаимной торговле с целью движения товаров и услуг в рамках союза без барьеров, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Следует пересмотреть подходы к взаимной торговле с учетом безусловного без барьерного движения товаров и услуг, создаваемых в рамках Союза", - сказал Токаев в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая проходит во вторник в формате видеоконференции. Слова главы государства цитирует пресс-служба в официальном аккаунте в Twitter.

Также глава Казахстана считает, что важным направлением совместной работы стран-участниц союза "может стать формирование региональных производственно-технологических производств".

"Можно приступить к созданию региональных цепочек добавленных стоимостей на основе конкурентных преимуществ наших экономик", - отметил президент Казахстана.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]