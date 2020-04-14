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СНГ 14.04.2020 13:34

Лукашенко призвал страны ЕАЭС принять меры, чтобы не допустить недостатка продовольствия

Станы ЕАЭС уже сейчас должны принять решения, чтобы не допустить недостатка продовольствия после пандемии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Приняв своевременные решения, мы сможем обеспечить достаточный объем производства продовольствия", - сказал Лукашенко в ходе онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Большинство международных экспертов сходятся во мнении о грядущем недостатке продовольствия после пандемии. Масштабные карантинные мероприятия по всему миру нарушили производственный цикл выращивания сельхозпродукции", - констатировал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что в последнее время повышенный спрос на продукты питания отчетливо показал, что этой темой нужно заниматься на высшем уровне.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]