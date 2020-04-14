Nexia EA проведет аудит BNA за 2019г

ООО "Nexia EA" проведет аудит финансовой деятельности публичного юридического лица “Бакинское транспортное агентство” (BNA) за 2019 год.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, Nexia EA проведет аудит финансово-хозяйственной деятельности BNA за 2019 год, и предоставит аудиторское заключение по финансовой отчетности.
С данной компанией заключен соответствующий контракт
Стоимость контракта составляет 40 тыс. манатов.
BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.
Н.Аббасова
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