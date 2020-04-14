Глава МВД Франции не гарантирует, что ограничительные меры будут сняты 11 мая

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что полной уверенности в том, что ограничительные меры на передвижение во Франции будут частично сняты 11 мая, пока нет, но власти страны стремятся к этому.

"Есть ряд условий, в случае выполнения которых мы сможем снять режим самоизоляции 11 мая. Это наша цель, но мы не уверены, что сможем ее достигнуть", - сказал Кастанер в эфире "Франс энтер".

Он также напомнил, что в течение ближайших двух недель правительство представит план дальнейших действий после отмены этого режима.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 будет продлен до 11 мая. После этой даты, по его словам, власти начнут поэтапно возвращать страну к нормальной жизни. В частности, один из приоритетов - возобновление работы учебных заведений.

Он отметил, что те компании, которые способны работать, выполняя при этом действующие санитарные правила, должны продолжать это делать. "Страна продолжает жить", - уверен Макрон.

Французский лидер предупредил, что будет работать над оказанием дополнительной помощи бизнесу и наименее обеспеченным слоям населения. В особенности он намерен помогать гостиницам, ресторанам, туристическому сектору, так как они не смогут быстро восстановиться от кризиса.

Масштабные публичные мероприятия во Франции будут запрещены минимум до середины июля.