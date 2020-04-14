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СНГ 14.04.2020 16:40

Россия не запрашивала помощь НАТО в связи с коронавирусом - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не обращалась к членам НАТО за помощью в связи с коронавирусом.

"От России запросов (помощи - ИФ) не было", - сказал генсек на брифинге, отвечая на вопрос журналиста.

"Ситуация в России иллюстрирует то, что этот кризис - общий", - добавил Столтенберг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ПОМОЩЬ, ГЕНСЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]