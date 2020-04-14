Угрозы для безопасности НАТО сохраняются и в период борьбы против коронавируса - Cтолтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что Североатлантический альянс по-прежнему сталкивается с теми же угрозами и вызовами, что и до ситуации с распространением нового типа коронавируса.

"Мы знаем точно, что будут экономические последствия кризисной ситуации с коронавирусом. Их масштаб будет зависеть от того, как долго этот кризис будет длиться", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.

"Но во время этого кризиса мы также видим, что угрозы и вызовы, которые вынудили нас принять решения об увеличении инвестиций в оборону, не исчезли", - отметил он.

В частности, по его словам, такие вызовы - это терроризм и угрозы в киберпространстве.

Генсек НАТО указал на "всё более напористую Россию, продолжающиеся нарушения режима прекращения огня на востоке Украины и на военную активность РФ в Сирии". Говоря о действиях РФ, вызывающих тревогу в НАТО, Столтенберг напомнил о российском военном присутствии у границ альянса, а также усилении военного присутствия в Крыму и ситуации в районе Черного моря. "Вызовы, с которыми мы сталкиваемся в области безопасности, не исчезли и во время кризиса, вызванного коронавирусом", - подытожил он.