Премьер Франции обсудил по телефону с Мишустиным сотрудничество по борьбе с COVID-19

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп во вторник сообщил, что провел телефонный разговор со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным и обсудил двустороннее сотрудничество по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19

"Провел телефонный разговор с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Обсудили сотрудничество и солидарность между Францией и Россией в борьбе с COVID-19", - написал Филипп в Twitter.