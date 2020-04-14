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Дальнее зарубежье 14.04.2020 19:17

Премьер Франции обсудил по телефону с Мишустиным сотрудничество по борьбе с COVID-19

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп во вторник сообщил, что провел телефонный разговор со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным и обсудил двустороннее сотрудничество по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19

"Провел телефонный разговор с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Обсудили сотрудничество и солидарность между Францией и Россией в борьбе с COVID-19", - написал Филипп в Twitter.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]