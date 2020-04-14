Столтенберг призвал талибов прекратить атаки в Афганистане

Мятежники из движения "Талибан" должны прекратить атаки против афганских сил безопасности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы призываем "Талибан" прекратить атаки, полностью исполнять соглашение между США и "Талибаном", - сказал Столтенберг во вторник на онлайн-конференции. - Это единственный путь к мирному решению конфликта".

29 февраля в столице Катара Дохе США и "Талибан", борющийся с правительством Афганистана, подписали мирное соглашение, которое предусматривает запуск межафганских переговоров об урегулировании конфликта в стране. Однако пока переговоры начать не удается, и талибы продолжают вооруженные акции против афганских властей.