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Дальнее зарубежье 14.04.2020 18:47

Столтенберг призвал талибов прекратить атаки в Афганистане

Мятежники из движения "Талибан" должны прекратить атаки против афганских сил безопасности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы призываем "Талибан" прекратить атаки, полностью исполнять соглашение между США и "Талибаном", - сказал Столтенберг во вторник на онлайн-конференции. - Это единственный путь к мирному решению конфликта".

29 февраля в столице Катара Дохе США и "Талибан", борющийся с правительством Афганистана, подписали мирное соглашение, которое предусматривает запуск межафганских переговоров об урегулировании конфликта в стране. Однако пока переговоры начать не удается, и талибы продолжают вооруженные акции против афганских властей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]