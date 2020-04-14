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СНГ 14.04.2020 20:20

Страны ЕАЭС договорились координировать усилия для противодействия последствиям пандемии - заявление

Лидеры стран Евразийского экономического союза - члены Высшего Евразийского экономического совета по итогам рабочей встречи во вторник приняли совместное заявление в связи с пандемией СОVID-19 и подтвердили готовность к координированию усилий.

"Подтверждаем готовность к продолжению сплоченной работы для устранения негативных последствий пандемии СОVID-19, сохранения достигнутого уровня интеграционного сотрудничества и дальнейшего экономического развития государств - членов Евразийского экономического союза, обеспечения социальной и макроэкономической стабильности в наших странах, поддержания деловой и инвестиционной активности", - говорится в заявлении лидеров стран ЕАЭС, которое цитирует госагентство БелТА.

Встреча прошла в режиме видеоконференции.

В заявлении отмечено, что коронавирусная инфекция СОVID-19, объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемией и охарактеризованная как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеет международное значение. Она ведет к существенному снижению мобильности населения, затрудняет торговлю товарами и услугами, вызывает волатильность на глобальных финансовых и сырьевых рынках, создает риски дезинтеграции для мировой и региональных экономик.

В данной связи, главы государств выступили за единство международного сообщества и стабильность мировой экономики, сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары, продукты питания, медицинское оборудование и препараты, медицинские средства индивидуальной защиты.

"Принимаемые нашими государствами меры оперативного и системного характера направлены на смягчение воздействия пандемии СОVID-19 на экономики наших стран и обеспечение функционирования единого экономического пространства. Исходим из того, что введенные во всем мире ограничения, вызванные пандемией СОVID-19 являются вынужденной мерой и со снятием угроз для жизни и здоровья людей будут отменены", - сказано в документе.

В заявлении также отмечено, что лидеры стран ЕАЭС нацелены на то, чтобы продолжить оказание содействия друг другу, укреплять системы здравоохранения, проводить совместные научные исследования в области разработки средств профилактики, диагностики и лечения инфекций, совершенствовать алгоритмы взаимодействия при реагировании на эпидемии.

Правительствам, центробанкам государств ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии поручено скоординировать меры по профилактике и предотвращению распространения СОVID-19, укреплению экономического сотрудничества, сохранению стабильности функционирования внутренних, в том числе продовольственного, рынков, поддержке граждан и бизнеса для преодоления негативных последствий пандемии СОVID-19.

"Мы твердо уверены в том, что преимущества интеграции помогут нашим странам и народам достойно справиться с этим испытанием", - подчеркнуто в заявлении лидеров стран ЕАЭС.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]