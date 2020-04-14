Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8602 RUR   0.0233 GBR   2.1357 TRY   0.2511

Цена на нефть

13.04   $/bbl WTI 22.41 -0.35 Brent 31.74 0.26

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.04.2020 19:02

Лавров приветствует интерес, проявленный США к вопросам стратегической стабильности

Россия фиксирует интерес США к конкретному обсуждению вопросов стратегической стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мне пару недель назад звонил Майк Помпео, я хочу с ним в ближайшие дни еще по телефону поговорить. Затрагивал тему возобновления переговоров по вопросам контроля над вооружениями, стратегической стабильности в целом. Мы активно приветствуем такой интерес американских партнеров, потому что мы их уже давно побуждаем к тому, чтобы этими проблемами заниматься более активно", - сказал Лавров в интервью российским и иностранным журналистам.

Он подчеркнул, что у России и США есть намерение "более предметно возобновить работу по стратегической стабильности в целом".

Министр отметил, что одной из тем обсуждения станет освоение космического пространства, ее актуальность признают как в Москве, так и в Вашингтоне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, США, СТРАТЕГИЯ


Похожие новости


Лавров: я продолжаю честно исполнять свои обязанности Лавров заявляет о важности ВТС Москвы и Баку Лавров на встрече с президентом Азербайджана высказался за реализацию мер доверия в рамках нагорно-карабахского урегулирования Контакт Путина и Зеленского будет полезен для понимания позиции президента Украины по "минским соглашениям" - Лавров РФ и США вряд ли договорятся по северо-востоку Сирии - Лавров Лавров нанесет официальный визит в Ереван - глава МИД Армении

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]