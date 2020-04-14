Лавров приветствует интерес, проявленный США к вопросам стратегической стабильности

Россия фиксирует интерес США к конкретному обсуждению вопросов стратегической стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мне пару недель назад звонил Майк Помпео, я хочу с ним в ближайшие дни еще по телефону поговорить. Затрагивал тему возобновления переговоров по вопросам контроля над вооружениями, стратегической стабильности в целом. Мы активно приветствуем такой интерес американских партнеров, потому что мы их уже давно побуждаем к тому, чтобы этими проблемами заниматься более активно", - сказал Лавров в интервью российским и иностранным журналистам.

Он подчеркнул, что у России и США есть намерение "более предметно возобновить работу по стратегической стабильности в целом".

Министр отметил, что одной из тем обсуждения станет освоение космического пространства, ее актуальность признают как в Москве, так и в Вашингтоне.