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СНГ 14.04.2020 19:46

Киргизия и Таджикистан усилили охрану общей границы из-за угрозы коронавируса

Пограничные ведомства Киргизии и Таджикистана в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 усилили охрану общей границы, сообщает пресс-служба киргизской Государственной пограничной службы (ГПС) во вторник.

"На участке Саада, а затем Сай Кулундинской сельской управы Лейлекского района Баткенской области Киргизии состоялись встречи пограничных представителей Киргизии и Таджикистана. В ходе встречи обсуждались дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса. Пограничные ведомства двух стран усилили киргизско-таджикскую госграницу", - говорится в сообщении пресс-службы ГПС.

В ведомстве уточнили, что на отдельных участках государственной границы, где существует риск распространения коронавирусной инфекции, выставлены дополнительные пограничные наряды.

"Пограничные представители сторон также обсудили порядок охраны совместной границы в связи с временным закрытием пунктов пропуска на киргизско-таджикском участке госграницы. Обстановка по всему периметру государственной границы Киргизии стабильная", - добавили в пресс-службе.

На 14 апреля в Киргизии зарегистрировано 430 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 83 медработники. От инфекции скончались пять человек, выздоровели 71.

С 25 марта режим чрезвычайного положения по коронавирусу действует в Бишкеке, а также в регионах и городах на юге страны, где зафиксированы случаи заражения. В этих регионах введен комендантский час.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ГРАНИЦА, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]