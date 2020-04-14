Киргизия и Таджикистан усилили охрану общей границы из-за угрозы коронавируса

Пограничные ведомства Киргизии и Таджикистана в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 усилили охрану общей границы, сообщает пресс-служба киргизской Государственной пограничной службы (ГПС) во вторник.

"На участке Саада, а затем Сай Кулундинской сельской управы Лейлекского района Баткенской области Киргизии состоялись встречи пограничных представителей Киргизии и Таджикистана. В ходе встречи обсуждались дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса. Пограничные ведомства двух стран усилили киргизско-таджикскую госграницу", - говорится в сообщении пресс-службы ГПС.

В ведомстве уточнили, что на отдельных участках государственной границы, где существует риск распространения коронавирусной инфекции, выставлены дополнительные пограничные наряды.

"Пограничные представители сторон также обсудили порядок охраны совместной границы в связи с временным закрытием пунктов пропуска на киргизско-таджикском участке госграницы. Обстановка по всему периметру государственной границы Киргизии стабильная", - добавили в пресс-службе.

На 14 апреля в Киргизии зарегистрировано 430 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 83 медработники. От инфекции скончались пять человек, выздоровели 71.

С 25 марта режим чрезвычайного положения по коронавирусу действует в Бишкеке, а также в регионах и городах на юге страны, где зафиксированы случаи заражения. В этих регионах введен комендантский час.