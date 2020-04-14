В ВОЗ посоветовали при принятии решения о параде в Москве на 9 мая учесть развитие ситуации с коронавирусом и адекватно оценить риски

Решение о проведении Парада Победы 9 мая остается за российскими властями, заявила "Интерфаксу" представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович, напомнив, тем не менее, что меры по дистанцированию не предполагают массовых мероприятий.
"По мнению ВОЗ, странам, где наблюдается местный путь передачи вируса, рекомендуется рассмотреть возможность сокращения и переноса массовых мероприятий, поскольку скопления людей способствуют росту заболеваемости. Меры по физическому дистанцированию не предполагают массовых скоплений людей, они обеспечивают соблюдение карантина у контактных лиц и пациентов, с подтвержденным диагнозом, а также тех, кто потенциально мог подвергнуться воздействию вируса", - сказала доктор Вуйнович.
Она подчеркнула, что массовые мероприятия отличаются друг от друга, и решение вопроса об отмене или проведении мероприятия может также зависеть от самых различных факторов, "и такое решение принимается национальными органами власти".
"Любые решения о проведении массового мероприятия должны приниматься исходя из всесторонней оценки тяжести существующих рисков и возможностей их контроля, а также качества подготовки мероприятия. В проведении такой оценки должны принимать участие все заинтересованные стороны, и в особенности органы здравоохранения страны или города, в котором планируется организовать мероприятие. Эти органы и заинтересованные стороны лучше всего способны оценить степень потенциальной нагрузки мероприятия на систему здравоохранения и работу экстренных служб и определить, является ли такая нагрузка приемлемой и необходимой в существующей ситуации", - отметила Вуйнович.
Она резюмировала: "Если вкратце, то все меры и решения должны приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации и адекватной оценки существующих рисков".
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