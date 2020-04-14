Заболевшие коронавирусом бывший президент Финляндии и его супруга выздоровели

Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари успешно завершил лечение от коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.
У 82-летнего Ахтисаари и его 83-летней супруги выявили коронавирус в конце марта. Оба они теперь здоровы.
Ахтисаари занимал пост президента страны с 1994 по 2000 год. В 2008 году он был удостоен Нобелевской премии мира.
В Финляндии до 13 мая будут действовать ограничения на перемещение людей и пересечении границ в связи с коронавирусом.
C начала вспышки коронавируса в Финляндии выявлено более 3 тыс. случаев заражения. Около 60 человек скончалось, еще 300 выздоровели.
В Литве выявлено восемь новых случаев коронавируса за сутки, общее число - 1070
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Власти Азербайджана из-за COVID-19 возьмут на себя оплату 50% расходов на обучение в вузах и сузах детей из малообеспеченных семей
Цена на золото приблизилась к максимальному с 2011г уровню
Татнефть не рада ограничению нефтедобычи, но выполнит все решения, которые примет РФ
Нефть ускорила снижение, Brent торгуется на уровне $30,69 за баррель
Ситуация с COVID-19 в Азербайджане находится под контролем, динамика последних дней обнадеживает – президент Алиев
Россия и Турция заинтересованы в скорейшем восстановлении работы турсектора - посол РФ
В Азербайджане выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 1197
Президент Алиев распорядился выделить около 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Огузского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 71 человек, один скончался
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Азербайджанские волонтеры стали Послами Победы
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог