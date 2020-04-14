Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8602 RUR   0.0233 GBR   2.1357 TRY   0.2511

Цена на нефть

13.04   $/bbl WTI 22.41 -0.35 Brent 31.74 0.26

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.04.2020 19:25

Заболевшие коронавирусом бывший президент Финляндии и его супруга выздоровели

Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари успешно завершил лечение от коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.

У 82-летнего Ахтисаари и его 83-летней супруги выявили коронавирус в конце марта. Оба они теперь здоровы.

Ахтисаари занимал пост президента страны с 1994 по 2000 год. В 2008 году он был удостоен Нобелевской премии мира.

В Финляндии до 13 мая будут действовать ограничения на перемещение людей и пересечении границ в связи с коронавирусом.

C начала вспышки коронавируса в Финляндии выявлено более 3 тыс. случаев заражения. Около 60 человек скончалось, еще 300 выздоровели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]