ЕС направляет почти все оставшиеся деньги из бюджета 2020 года на борьбу с Covid-19

Европейский союз выделяет почти все оставшиеся деньги из союзного бюджета нынешнего года на борьбу с пандемией Covid-19. Совет ЕС принял во вторник поправки в бюджет 2020 года, чтобы высвободить средства для реагирования на коронавирус, следует из коммюнике законодательного органа Евросоюза.

Обязательства увеличены в целом на 3,57 млрд евро и составят 172,2 млрд евро. Платежи увеличены на 1,6 млрд евро, достигнув 155,2 млрд евро.

"Наш главный приоритет - это помощь национальным системам здравоохранения в борьбе со вспышкой Covid-19, - заявил председательствующий в Совете ЕС вице-премьер и министр финансов Хорватии Здравко Марич. - Эти деньги пойдут на приобретение предметов медицинского назначения, строительство полевых госпиталей и перевод пациентов на лечение в другие государства-члены союза".

В частности, 115 млн евро предназначены для софинансирования борьбы со вспышкой Covid-19. Это включает помощь государствам ЕС в репатриации граждан, находящихся в бедственном положении за границей, а также приобретении средств индивидуальной защиты посредством совместных закупок.

350 млн евро будут выделены для поддержки Греции, поскольку страна сталкивается с растущим миграционным давлением. Они будут использованы для развития инфраструктуры приема мигрантов, совершенствования процедур предоставления убежища и укрепления охраны внешних границ Греции и Болгарии. Это также поможет бороться с Covid-19, поскольку мигранты и беженцы представляют собой очень уязвимую группу.

100 млн евро выделено на восстановительные работы в Албании после землетрясения 26 ноября 2019 года.