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Финансы 14.04.2020 16:08

Центробанк ЮАР понизил ключевую ставку еще на 1 п.п., ожидает падения ВВП на 6,1% в 2020г

Резервный банк ЮАР (центробанк страны) во вторник на проведенном досрочно заседании снизил ключевую ставку до 4,25% с 5,25%.

Заседание регулятора изначально было запланировано на май.

В марте ЦБ страны уже снизил ключевую ставку на 1 п.п. с 6,25%.

Помимо этого, регулятор ухудшил свой прогноз ВВП ЮАР в 2020 году. Центробанк теперь ожидает падения показателя на 6,1% по сравнению с сокращением на 0,2% в прогнозе трехнедельной давности. Теперь регулятор рассчитывает, что в 2021 году экономика перейдет к росту и увеличится 2,2%. В 2022 году ожидается ускорение до 2,7%.

Власти страны приняли решение о продлении на две недели ограничительных мер, которые были введены из-за вспышки коронавируса. Изначальный срок их действия истекал 16 апреля.

Курс южноафриканского рэнда снизился во вторник на 0,9% к доллару США - до 18,29 рэнда/$1.

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Тэги: ЮАР, ЦЕНТРОБАНК, СТАВКА, ЭКОНОМИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]