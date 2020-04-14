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Дальнее зарубежье 14.04.2020 16:09

В Бразилии выявили свыше 23 тыс. заразившихся коронавирусом

В Бразилии за сутки на 6% выросло число заразившихся коронавирусом, и к настоящему моменту в стране зарегистрировали свыше 23 тыс. заразившихся COVID-19, сообщает во вторник "Аженсия Бразил".

Число скончавшихся за сутки выросло на 9% - 105 человек - и всего достигло 1328 человек. Среди них 59% - мужчины, 41% - женщины. Зачастую это пожилые люди возрастом старше 60 лет. У 75% скончавшихся с коронавирусом бразильцев были и другие заболевания - сердечно-сосудистой системы, неврологические, диабет.

Госпитализированы с коронавирусом в Бразилии свыше 4 тыс. человек.

Также у 31 тыс. человек в стране диагностирован тяжелый острый респираторный синдром, им делают тесты, чтобы определить, вызваны ли этим проблемы коронавирусом.

Самое большое число заражений и смертей зарегистрировано в штате Сан-Паулу, затем с большим отрывом следуют Рио-де-Жанейро, Пернамбуку, Сеара и Амазонас. Случаи заражения к сегодняшнему дню зарегистрированы во всех штатах Бразилии и в федеральном округе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРАЗИЛИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]