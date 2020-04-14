AzerGold остановил экспорт золота из-за COVID-19, рассматривает возможность чартерных поставок – представитель компании

ЗАО «AzerGold» приостановило экспорт золота из-за закрытия международных авиарейсов, рассматривает возможности организации чартеров, сообщил глава пресс-службы компании Азиз Тарвердиев.

«В связи прекращением регулярных авиарейсов из-за пандемии коронавируса, международная логистическая компания, специализирующаяся на перевозке драгметаллов, не может в настоящее время оказывать AzerGold соответствующие услуги. Вместе с тем, несмотря на прекращение экспорта, AzerGold продолжает добычу в полном режиме и с начала 2020 года добыла 16,7 тыс. унций золота и 36,7 тыс. унций серебра», - заявил Тарвердиев журналистам.

По его словам, если сложившаяся с авиарейсами ситуация затянется, «AzerGold» рассмотрит возможности альтернативной доставки золота за рубеж.

«Мы надеемся, что эта проблема в скором времени найдет свое решение. В противном случае AzerGold обратится к государству за возможностью осуществления альтернативной доставки. Под этим подразумевается организация чартерных рейсов, что на данный момент является довольно затратным и потребует дополнительных расходов в пяти-шестикратном размере», - сказал он.

Ранее со ссылкой на председателя правления ЗАО «AzerGold» Закира Ибрагимова сообщалось, что компания планирует в 2020 году реализовать 55,2 тыс. унций золота и 103,7 тыс. унций серебра. Добычу золота и серебра в 2020 год AzerGold прогнозирует как минимум на уровне прогноза продаж.

В 2019 году AzerGold добыло 55,2 тыс. унций золота и 103 тыс. унции серебра, объем продаж составил 59,2 тыс. унций и 110,9 тыс. унций серебра.

Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. Одним из них является ЗАО «AzerGold», созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова