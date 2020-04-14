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Макроэкономика 14.04.2020 16:15

Ситуация с коронавирусом в Азербайджане находится под контролем - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник провел видеоконференцию с членами правительства, на которой обсуждались итоги социально-экономического развития страны в первом квартале 2020 года.

«На заседании президент Алиев говорил о реформах, проводимых в Азербайджане. Президент также заявил, что ситуация с коронавирусом в Азербайджане находится под контролем», - отмечается в информации на сайте главы государства.

Алиев также дал правительству ряд поручений с целью минимизации негативного эффекта пандемии на экономику Азербайджана.

Он добавил, что в 2020 году планируется углубление реформ во многих отраслях.

На заседании выступили министр финансов Самир Шарифов, председатель правления Эльман Рустамов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев, министр сельского хозяйства Инам Керимов.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]