Ситуация с коронавирусом в Азербайджане находится под контролем - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник провел видеоконференцию с членами правительства, на которой обсуждались итоги социально-экономического развития страны в первом квартале 2020 года.

«На заседании президент Алиев говорил о реформах, проводимых в Азербайджане. Президент также заявил, что ситуация с коронавирусом в Азербайджане находится под контролем», - отмечается в информации на сайте главы государства.

Алиев также дал правительству ряд поручений с целью минимизации негативного эффекта пандемии на экономику Азербайджана.

Он добавил, что в 2020 году планируется углубление реформ во многих отраслях.

На заседании выступили министр финансов Самир Шарифов, председатель правления Эльман Рустамов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев, министр сельского хозяйства Инам Керимов.

А.Азизов