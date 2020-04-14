Ситуация с коронавирусом в Азербайджане находится под контролем - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник провел видеоконференцию с членами правительства, на которой обсуждались итоги социально-экономического развития страны в первом квартале 2020 года.
«На заседании президент Алиев говорил о реформах, проводимых в Азербайджане. Президент также заявил, что ситуация с коронавирусом в Азербайджане находится под контролем», - отмечается в информации на сайте главы государства.
Алиев также дал правительству ряд поручений с целью минимизации негативного эффекта пандемии на экономику Азербайджана.
Он добавил, что в 2020 году планируется углубление реформ во многих отраслях.
На заседании выступили министр финансов Самир Шарифов, председатель правления Эльман Рустамов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев, министр сельского хозяйства Инам Керимов.
А.Азизов
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