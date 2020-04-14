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АПК 14.04.2020 16:19

Президент Алиев поручил выделить $17,6 млн на развитие микрокредитования в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств для улучшения микрокредитования производителей сельскохозяйственной продукции в условиях коронавирусной пандемии и посткарантинный период, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, Агентству по аграрным кредитам и развитию (AKIA) при министерстве сельского хозяйства на эти цели выделено 30 млн манатов ($17,6 млн по текущему курсу).

Средства будут выделены из Резервного фонда президента в рамках госбюджета на 2020 год.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, AKIA

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]