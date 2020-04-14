Президент Алиев поручил выделить $17,6 млн на развитие микрокредитования в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств для улучшения микрокредитования производителей сельскохозяйственной продукции в условиях коронавирусной пандемии и посткарантинный период, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, Агентству по аграрным кредитам и развитию (AKIA) при министерстве сельского хозяйства на эти цели выделено 30 млн манатов ($17,6 млн по текущему курсу).

Средства будут выделены из Резервного фонда президента в рамках госбюджета на 2020 год.

Б.Рустамбеков